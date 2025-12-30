مطار الملك سلمان الدولي يدشّن المدرج الثالث لرفع الطاقة التشغيلية

ويُعد مطار الملك سلمان الدولي مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا أُعلن عنه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا لأهميته في تعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للطيران، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.