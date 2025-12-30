مطار الملك سلمان الدولي يدشّن المدرج الثالث لرفع الطاقة التشغيلية

دشّن مطار الملك سلمان الدولي، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، أعمال إنشاء المدرج الثالث، ضمن خطة استراتيجية تعزز الكفاءة التشغيلية وتدعم النمو المتسارع لحركة الطيران على المدى الطويل.
ويُعد إنشاء المدرج الجديد محطة رئيسية في مسار التوسع المستقبلي للمطار، ويجري تنفيذه بالتعاون مع شركتي إف سي سي للإنشاءات والمباني، وفق تصميم يتماشى مع أنماط الرياح السائدة في الرياض لضمان تشغيل آمن وفعّال للطائرات في مختلف الظروف.
ومع إدخال المدرج الثالث، سترتفع الطاقة التشغيلية من 65 إلى 85 حركة طيران في الساعة، بفضل ممرات الربط التي تضمن انسيابية حركة الطائرات، في حين يبلغ طول المدرج 4,200 متر.
وقال ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلف للمطار: "يمثل البدء في إنشاء المدرج الثالث خطوة محورية ضمن المخطط العام، ويعكس التزامنا ببناء بنية تحتية عالمية المستوى تدعم كفاءة العمليات وتوسيع شبكة الرحلات طويلة المدى دون قيود".
ويُعد مطار الملك سلمان الدولي مشروعًا وطنيًا استراتيجيًا أُعلن عنه من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تأكيدًا لأهميته في تعزيز مكانة الرياض كمركز عالمي للطيران، ودعمًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويقع المطار في موقع مطار الملك خالد الدولي الحالي، وسيتضمن صالات الملك خالد وثلاث صالات جديدة، وأصولًا سكنية وترفيهية، وستة مدارج، ومرافق لوجستية، على مساحة 57 كيلومترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 100 مليون مسافر سنويًا، وقدرة شحن تتجاوز مليوني طن بحلول عام 2030.
وتسهم هذه المرحلة من التطوير في توسيع شبكة الرحلات الدولية، وترسيخ مكانة الرياض كبوابة جوية متصلة بالعالم، بما يدعم التنمية الوطنية في قطاع النقل الجوي.