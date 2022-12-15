"قطرة" يطلق "استخدِمها بوعي" للتوعية بالاستخدام الأمثل للمياه

وأوضح برنامج "قطرة" أن حملة "استخدمها بوعي"، تأتي استكمالًا للجهود المبذولة للوصول إلى مستقبل آمن للمياه، من خلال تعزيز ثقافة ترشيد المياه وتشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المائية، وتطبيق الحلول التي تسهم في الحد من هدرها.