إدارة التفاويض ..خدمة جديدة تمكّن المحامين من إنجاز إجراءات الأعمال عبر منصة الأعمال

أعلن المركز السعودي للأعمال عن إتاحة خدمة "إدارة التفاويض" عبر منصة الأعمال، التي تمكّن المحامين من إنجاز عدد من إجراءات الأعمال نيابةً عن موكليهم. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين تقديم طلب التفويض وإرفاق وثيقة الوكالة بشكل إلكتروني، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.
وأشار المركز إلى أن الخطوات تبدأ بالدخول إلى منصة الأعمال ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة "إدارة التفاويض"، حيث يمكن تحديد طلب التفويض وإدخال البيانات المطلوبة وإرفاق الوكالة قبل تقديم الطلب إلكترونياً.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في قطاع الأعمال وتوفير خدمات متكاملة تسهّل على المحامين والمستفيدين استكمال معاملاتهم بمرونة وموثوقية.