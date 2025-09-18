إدارة التفاويض ..خدمة جديدة تمكّن المحامين من إنجاز إجراءات الأعمال عبر منصة الأعمال

أعلن المركز السعودي للأعمال عن إتاحة خدمة "إدارة التفاويض" عبر منصة الأعمال، التي تمكّن المحامين من إنجاز عدد من إجراءات الأعمال نيابةً عن موكليهم. وتتيح الخدمة الجديدة للمستخدمين تقديم طلب التفويض وإرفاق وثيقة الوكالة بشكل إلكتروني، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات.