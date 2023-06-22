فيديو.. "وزير الحج" محذراً: رصدنا بعض محاولات الاحتيال.. و"نسك" المنصة الوحيدة للتقديم من الداخل

وقال في #المؤتمر_الصحفي_الحكومي الذي عقده اليوم بالعاصمة الرياض: " الميزة في حج هذا العام أنه لن يكون هناك قيود على العمر، وأنا شاهدت مجموعة من الحجاج أعمارهم فوق ال100 عام، نسأل الله أن يتم لهم حجهم بصحة وعافية".