أغرب المدن.. "طاسيلي العجيبة" من بناها: الجن أم الفضائيون؟ .. شاهد الصور

إنها مدينة سيفار الواقعة في صحراء الجزائر ضمن منطقة "طاسيلي ناجر" التي تعني بلغة قبائل الطوارق "هضبة الثور"، وهي سلسلة جبلية وسط الصحراء في الجنوب الشرقي للجزائر تحتوي على واحد من أهم النقوش على جدران الكهوف التي تعود إلى حقبة ما قبل التاريخ، وهي النقوش التي أثارت الكثير من الأساطير حول هذه المنطقة، وهي وجود كائنات فضائية عاشت منذ آلاف السنين على أرض طاسيلي، بينما تقول نظريات أخرى إن المدينة كان يسكنها الجن، وهم مَن نقشوا تلك النقوش.