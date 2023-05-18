أمير جازان يوجِّه بإطلاق "الزواج الجماعي" الـ15 واستقبال طلبات المستفيدين

وأوضح رئيس لجنة الزواج الجماعي بجازان الشيخ موسى خمج، أن توجيه أمير المنطقة يتضمن البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي، وذلك عقب أن حقق المشروع نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، بدعم من أمير المنطقة ومتابعته الدائمة وحرصه المتواصل، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال تلك المدة أكثر من 35 ألف شاب وفتاة.