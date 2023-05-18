أمير جازان يوجِّه بإطلاق "الزواج الجماعي" الـ15 واستقبال طلبات المستفيدين

وجَّه أمير منطقة جازان؛ الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، لجنة الزواج الجماعي بالمنطقة بأهمية استئناف مشروع الزواج الجماعي وإطلاق النسخة الـ"15"، واستقبال طلبات الراغبين من المستفيدين.
وأوضح رئيس لجنة الزواج الجماعي بجازان الشيخ موسى خمج، أن توجيه أمير المنطقة يتضمن البدء في استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بحفل الزواج الجماعي، وذلك عقب أن حقق المشروع نجاحات كبيرة خلال الأعوام الماضية، بدعم من أمير المنطقة ومتابعته الدائمة وحرصه المتواصل، حيث بلغ عدد المستفيدين خلال تلك المدة أكثر من 35 ألف شاب وفتاة.
وبيًّن رئيس اللجنة أن توجيه أمير المنطقة شدد على أن تكون أولوية القبول في مشروع الزواج الجماعي للفئات المستهدفة من الأيتام وأبناء نزلاء السجون وذوي الإعاقة وأبناء الشهداء وغيرهم من شباب المنطقة، وضرورة تنفيذ الدورات التدريبية المختصة في مجال الحياة الزوجية السعيدة للمستفيدين من المشروع، مثمنًا دعم سموه وسمو نائبه للعمل الخيري والاجتماعي في المنطقة بما يعود بالنفع والفائدة والاستقرار الاجتماعي على شباب وشابات المنطقة.
ودعا في ختام تصريحه الراغبين في الاستفادة من المشروع في عامه الحالي إلى التسجيل ابتداءً من الخميس المقبل حتى اكتمال العدد المطلوب من خلال الرابط: https://form.jotform.com/52581256473459.