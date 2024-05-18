الحج بالذكاء الاصطناعي.. إجراءات تبلورها "مبادرة طريق مكة" من مطار إسلام آباد

ومن جانبه أشاد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني رئيس مجلس علماء باكستان "حافظ محمد طاهر أشرفي"، خلال حديثه لـ"واس"، بالمبادرة السعودية "طريق مكة" وما اختصرته من إنهاء إجراءات الحجاج من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًّا وأخذ الخصائص الحيوية، ومرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار البلد المستفيد، بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أن هذه المبادرة جعلت رحلة الحج ميسرة وخالية من المصاعب وتتسم بالإجراءات السهلة والمراعية لعنصر الوقت لحدٍّ كبير، مقدّمًا شكره لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، على هذه المبادرة الرائعة التي تخدم ضيوف الرحمن وفق أعلى المعايير التقنية.