"الطلحي" يطّلع على مهام وأعمال مركز العمليات والطوارئ بـ"تعليم مكة"

ويشارك في المركز أكثر من 100 عضو بين مهندسين وفنيين وإداريين في تقديم الدعم في معالجة البلاغات على مدار الساعة، ويُعتبر المركز الأول من نوعه على مستوى الإدارات التعليمية ومبادرة نوعية لاستقبال البلاغات عبر الهاتف المجاني 8002450011 المدعوم بثمانية خطوط، وتسجيلها في برنامج الماجد للصيانة، أو عن طريق برنامج الماجد للأجهزة الذكية مباشرة، وتحويل البلاغات إلى مستقبلي البلاغات، ومتابعة البلاغات الطارئة والحرجة مباشرة، وتحويلها لشركات الصيانة، ومتابعتها مع الفرق الميدانية لإنهائها.