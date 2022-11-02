"الفيصل" يطّلع على مشروعات أمانة جدة ويتفقّد تطوير الواجهة البحرية

كما استمع الأمير خالد الفيصل، لشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وتبلغ 69 مشروعًا بقيمة تتجاوز 3 مليارات و500 مليون ريال، وتشمل تصريف مياه الأمطار، والطرق، والأنسنة، والواجهات البحرية، والمباني والمرافق، والإنارة، وتقنية ونظم المعلومات.