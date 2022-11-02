"الفيصل" يطّلع على مشروعات أمانة جدة ويتفقّد تطوير الواجهة البحرية

زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم الأربعاء، أمانة محافظة جدة بمقر بلدية أبحر.
واطّلع "الفيصل" على المشروعات القائمة والمنجزة، كما تفقّد ميدانيًا مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر بحضور محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي.
والتقى خلال الزيارة أمين جدة صالح بن علي التركي، وقيادات الأمانة ورؤساء البلديات الفرعية.
واستمع لعرض عن المشروعات الجاري تنفيذها بقيمة إجمالية تتجاوز 3.5 مليار ريال، وتشمل: 16 مشروعًا لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 1.932.071.749 ريالاً، و16 مشروعًا للطرق بتكلفة 643.454.783 ريالاً، و6 مشروعات للأنسنة بتكلفة 91.345.784 ريالاً.
ومشروعًا واحدًا لتطوير الواجهة البحرية بتكلفة 229.330.605 ريالات، و6 مشروعات للمباني والمرافق بتكلفة 107.214.940 ريالاً، و4 مشروعات إنارة بتكلفة 130.607.864 ريالاً، و13مشروعًا لتقنية ونظم المعلومات والتخطيط بتكلفة 164.865.391 ريالاً، و7 مشروعات لتحسين المشهد الحضري بتكلفة 249.933.788 ريالاً.
فيما بلغت المشروعات المنجزة 38 مشروعًا، بقيمة إجمالية قدرت بـ 1.307.811.119، وشملت تطوير حديقة الأمير ماجد، وجسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري، وتنفيذ نفق تقاطع طريق المدينة مع شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز، وتحسين الشوارع المؤدية.
كما شملت المشروعات المُنجزة 8 مشروعات لتصريف مياه الأمطار في المرحلة الأولى بقيمة إجمالية قدرت بـ 525.040.943 ريالاً، وغطت أحياء: (الأصالة - التيسير - الواحة)، ومحطة الرفق بنفق السلام- ميدان الكرة الأرضية، ونفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الأندلس، والمناطق الحرجة القريبة من شبكات تصريف مياه الأمطار، ونفق تقاطع شارع الأمير ماجد مع شارع حراء.
كما استمع الأمير خالد الفيصل، لشرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وتبلغ 69 مشروعًا بقيمة تتجاوز 3 مليارات و500 مليون ريال، وتشمل تصريف مياه الأمطار، والطرق، والأنسنة، والواجهات البحرية، والمباني والمرافق، والإنارة، وتقنية ونظم المعلومات.
واطلع على جهود الأمانة في جانب التعديات؛ حيث بلغت التعديات المزالة خلال الخمسة أعوام الماضية قرابة 33 مليون م2.
واختتم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الزيارة بجولة تفقدية على مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر والذي يجري تنفيذه على امتداد 2.5 كم ومساحة 180 ألف متر مربع، بقيمة تجاوزت الـ 229 مليون ريال، وسيضيف قيمة سياحية لعروس البحر الأحمر.
وكذلك سيوفر ساحات ومناطق ترفيهية وشواطئ رملية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة.