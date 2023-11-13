الطائرة السعودية الـ 5 لإغاثة غزة إلى مطار العريش

وفي وقت سابق اليوم، كانت قد غادرت الطائرة مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حيث تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية تزن 35 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ.