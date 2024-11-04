المملكة تثري الثقافة العربية بانطلاق أعمال مبادرتها "الأسبوع العربي في اليونسكو" في باريس

وقالت: على مدار يومين من إقامة أعمال هذه المبادرة الإثرائية ستصبح اليونسكو لوحة خالدة لتراث العالم العربي متعدد الطبقات، تراث مليء بحكايات الحكمة والفنون التي تشكل هويتنا التي تتردد أصداؤها عبر الأجيال، من ابن بطوطة، المسافر الدؤوب، الذي تتبعت خطواته زوايا العالم الخفية، إلى ابن النفيس، المعالج صاحب الرؤية، والذي كشف أسرار القلب البشري؛ ومن عنترة بن شداد، الشاعر الشجاع، الذي امتلأت أشعاره بالشجاعة والحب، إلى جورج طرابيشي، المفكر الحديث، الذي ربط بين عوالم الفكر والتأمل" مشيرة إلى أن هذه الأسماء ليست سوى خيوط في النسيج الواسع والملون للحضارة العربية.