"بدر بن عبدالله" يشهد توقيع "المتاحف والتراث" 4 برامج تنفيذية في الصين

وفي البرنامج الثاني اتفقت الهيئة مع المتحف الوطني الصيني على دراسة وإنشاء منتدى ثنائي مشترك للمتاحف الوطنية بين المملكة والصين، إلى جانب الاتفاق على الإعارات طويلة المدى للأعمال الفنية والمجموعات الأثرية من المتحف الوطني الصيني، إضافة إلى تبادل المعارض الفنية للعام 2025 - 2026، من خلال إقامة معرض الآلات الموسيقية السعودية، وإقامة معرض فن المملكة في الصين.