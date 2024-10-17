"بدر بن عبدالله" يشهد توقيع "المتاحف والتراث" 4 برامج تنفيذية في الصين

شهد الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة المتاحف رئيس مجلس إدارة هيئة التراث في العاصمة الصينية بكين اليوم، مراسم توقيع هيئتي المتاحف والتراث أربعة برامج تنفيذية مع عدد من المؤسسات الثقافية الصينية، وذلك في مقر وزارة الثقافة والسياحة الصينية.
وتضمن البرنامج التنفيذي الأول بين هيئة المتاحف ومتحف شانغهاي في جمهورية الصين الشعبية، بنود البرنامج، الإعارة طويلة المدى للأعمال الفنية، والمجموعات الأثرية، إلى جانب التعاون في استضافة معرض فن المملكة، وهو معرض جماعي للفنانين السعوديين المعاصرين، الذي تنظمه هيئة المتاحف في متحف شانغهاي.
وفي البرنامج الثاني اتفقت الهيئة مع المتحف الوطني الصيني على دراسة وإنشاء منتدى ثنائي مشترك للمتاحف الوطنية بين المملكة والصين، إلى جانب الاتفاق على الإعارات طويلة المدى للأعمال الفنية والمجموعات الأثرية من المتحف الوطني الصيني، إضافة إلى تبادل المعارض الفنية للعام 2025 - 2026، من خلال إقامة معرض الآلات الموسيقية السعودية، وإقامة معرض فن المملكة في الصين.
وأما في البرنامج الثالث اتفقت هيئة المتاحف مع متحف القصر الصيني على التعاون في مجال الإعارات طويلة المدى للأعمال الفنية والمجموعات الأثرية، فيما جاء البرنامج الرابع بين هيئة التراث وإدارة التراث الثقافي الصينية لتجديد الترخيص لأعمال التنقيب في موقع السرين الأثري.
ويأتي توقيع هذه البرامج في سياق تعزيز العلاقات الثقافية بين المملكة والصين وضمن جهود وزارة الثقافة والهيئات الثقافية في فتح آفاق جديدة للثقافة السعودية من خلال تعزيز التبادل الثقافي الدولي بصفته أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة التي تسعى لتحقيقها المنظومة الثقافية تحت مظلة رؤية المملكة 2030.