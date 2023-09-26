بالصور.. جمعية "الزهايمر" تقيم المعرض التشكيلي الأول تزامنًا مع حملتها "أحتاجك"

وقد شهد انطلاقَ المعرض الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وكان في استقبالهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية. وتتضمن مبادرات وأعمال المعرض، الذي يقام في مقر مؤسسة الفن النقي بالرياض الشريك الاستراتيجي الشرفي للجمعية، مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية والتشكيلية التي قام بإعدادها نخبة من الفنانين التشكيليين من الجنسين، حيث جسدوا من خلالها تداعيات مرض ألزهايمر في مختلف مراحله، ومعاناة المرضى وذويهم، والأمل في الشفاء، بجانب عكسهم للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما سيتم خلال المعرض تقديم أفلام توعوية وتثقيفية حول مرض ألزهايمر ومراحله.