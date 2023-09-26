بالصور.. جمعية "الزهايمر" تقيم المعرض التشكيلي الأول تزامنًا مع حملتها "أحتاجك"

استكمالًا لحملتها التوعوية، بعنوان "أحتاجك"، التي أطلقتها الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، تزامنًا مع الشهر العالمي للألزهايمر، الذي صادف 25 سبتمبر، دشنت الجمعية المعرض التشكيلي الأول، وذلك لتجربة مراحل عميقة، تخلق داخل كل إنسان شعورًا مختلفًا تجاه مرضى ألزهايمر، حيث تستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 25 حتى 27 سبتمبر 2023.
وقد شهد انطلاقَ المعرض الأمير سلطان بن سلمان المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين ، ورئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وكان في استقبالهم أعضاء مجلس إدارة الجمعية برئاسة سمو الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن رئيس مجلس الإدارة، رئيسة اللجنة التنفيذية للجمعية. وتتضمن مبادرات وأعمال المعرض، الذي يقام في مقر مؤسسة الفن النقي بالرياض الشريك الاستراتيجي الشرفي للجمعية، مجموعة من اللوحات والأعمال الفنية والتشكيلية التي قام بإعدادها نخبة من الفنانين التشكيليين من الجنسين، حيث جسدوا من خلالها تداعيات مرض ألزهايمر في مختلف مراحله، ومعاناة المرضى وذويهم، والأمل في الشفاء، بجانب عكسهم للجهود التي تقوم بها الجهات المختصة. كما سيتم خلال المعرض تقديم أفلام توعوية وتثقيفية حول مرض ألزهايمر ومراحله.
وسيشهد المعرض أيضًا مشاركة عدد من القطاعات الخاصة والوزارات والجهات الإشرافية والداعمة وغير الربحية، والكيانات الصحية، والأكاديمية. وبهذه المناسبة قالت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن: "جاء إطلاق الجمعية لحملة "أحتاجك"، والمعرض التشكيلي المصاحب للحملة، ضمن إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها، الجمعية لنشر ثقافة الوعي، وسط مختلف شرائح المجتمع بمرض ألزهايمر، مشيرة إلى أن المعرض سيساهم بجهد مميز في عكس الدور الذي تقوم به مبادرات الفنانين التشكيليين تجاه مرضى ألزهايمر، حيث تشكل مشاركتهم في المعرض إضافة حقيقية ومميزة".
وأوضحت الأميرة مضاوي أن الحملة انطلقت بالتضامن مع القطاعين العام والخاص، بهدف نشر الوعي مع الرسالة وأهداف الحملة، مشيدة بالدعم الكبير الذي تقدمه وزارة الصحة للجمعية في هذا الصدد، كما أشارت إلى مشاركة نخبة من الأطباء والأكاديميين والمتخصصين ومقدمي الرعاية لمرضى ألزهايمر، في برامج ومبادرات هذه الحملة التي تأتي تزامنًا مع الشهر العالمي لمرض ألزهايمر ، في سبتمبر من كل عام للتأكيد على أهمية مواكبة تحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين ورعايتهم، وذلك لمواكبة تطلعات ورؤية المملكة 2030 وأخذ زمام المبادرة في تمكين ذلك.
الجدير بالذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، قد أنهت كافة استعداداتها لإطلاق حملة "أحتاجك"، وذلك بالتعاون مع عدة جهات بالقطاعين العام والخاص.