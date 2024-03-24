على "جبال طويق".. "شلالات الداهنة" ترسم مناظر طبيعية جميلة شمال شقراء

شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة مساء أمس على جبال طويق، وتحديدًا بين الوشم وسدير، مناظر طبيعية بديعة؛ دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.