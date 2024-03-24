على "جبال طويق".. "شلالات الداهنة" ترسم مناظر طبيعية جميلة شمال شقراء

شكَّلت الأمطار التي هطلت بغزارة مساء أمس على جبال طويق، وتحديدًا بين الوشم وسدير، مناظر طبيعية بديعة؛ دفعت الكثيرين للخروج والاستمتاع بالأجواء والأمطار في تلك المناطق.
وتدفقت "شلالات الداهنة" شمال شرق محافظة شقراء بفعل الأمطار الغزيرة، مُشكِّلة لوحات فنية ومناظر جمالية ساحرة، أسرت القلوب، واستهوت المتنزهين ومحبي البر.
وحظيت تلك المشاهد بمتابعة الكثيرين ممن حرصوا على التقاط الصور ومقاطع الفيديو بالأجهزة الحديثة المتنوعة، خلال تدفُّق المياه من الشلالات في لحظاتها الأولى من فوق جبال طويق الشاهقة، وجريانها في الأودية.