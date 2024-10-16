ولي العهد يشارك بالقمة الخليجية- الأوروبية.. تحديات وحوارات حول الإرهاب والهجرة وتغير المناخ

وتتناول القمة أيضًا سبل تعزيز التعاون في مواجهة التحديات المشتركة مثل الإرهاب، والهجرة، وتغير المناخ، حيث إن فتح قنوات الحوار بين القادة الخليجيين والأوروبيين يعد ضروريًا لتبادل الخبرات وبناء استراتيجيات مشتركة، ويُعد ذلك ضروريًا في ضوء المخاطر المتزايدة التي تواجهها المنطقة، والتي تتطلب تعاونًا دوليًا واسع النطاق.