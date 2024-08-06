أمواج الضباب ومضامير السير يستقطبان عشاق رياضة المشي في أبها

أسرت مشاهد أمواج الضباب وهي تغطي مدينة أبها صباحًا ومساءً في صور بانورامية رائعة ومن كل الزوايا والاتجاهات عشاق، رياضة المشي ودفعتهم جميعًا الصغار والكبار للخروج إلى مضامير المشي المنتشرة في كل أنحاء مدينة الضباب الحالمة، وتعد من أهم المواقع التي يرتادها السياح والزوار على مدار الساعة خلال فصل الصيف للاستمتاع بالأجواء المعتدلة المائلة للبرودة ومشاهد معانقة السحب لقمم الجبال وتسلل أمواج الضباب بين مباني الأحياء والحدائق والشوارع والطرقات حتى يخيل للسائح وكأن نهار أبها ليلًا من كثافة الضباب وجمال جريانه بانسيابية.