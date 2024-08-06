أمواج الضباب ومضامير السير يستقطبان عشاق رياضة المشي في أبها

أسرت مشاهد أمواج الضباب وهي تغطي مدينة أبها صباحًا ومساءً في صور بانورامية رائعة ومن كل الزوايا والاتجاهات عشاق، رياضة المشي ودفعتهم جميعًا الصغار والكبار للخروج إلى مضامير المشي المنتشرة في كل أنحاء مدينة الضباب الحالمة، وتعد من أهم المواقع التي يرتادها السياح والزوار على مدار الساعة خلال فصل الصيف للاستمتاع بالأجواء المعتدلة المائلة للبرودة ومشاهد معانقة السحب لقمم الجبال وتسلل أمواج الضباب بين مباني الأحياء والحدائق والشوارع والطرقات حتى يخيل للسائح وكأن نهار أبها ليلًا من كثافة الضباب وجمال جريانه بانسيابية.
ويستمتع السياح والزوار بالأجواء الضبابية وخروجهم لممارسة رياضة المشي خاصة في مماشي مطل الضباب والمشهد وشارع الفن والبديع والمروج والروضة بالقرب من مطار أبها وممشى حديقة المليون بالمحالة، كونها تعد أشهر المواقع المميزة من حيث مواقعها وتوفر جميع الخدمات بها لاستقطاب مثل هذه الأنشطة التي يفضلها السياح.
وعملت أمانة عسير على تهيئتها بجلسات ومناطق ألعاب أطفال ومناطق ألعاب رياضية، ودورات مياه وساحات عامة، ومسطحات خضراء ومجسمات جمالية؛ بهدف توفير بيئة ترفيهية آمنة وجاذبة، فضلًا عن تعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.