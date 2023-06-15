نيابة عن خادم الحرمين.. وزير الرياضة يحضر حفل افتتاح "الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص" برلين 2023

ويُعد وفد المملكة المشارك في دورة برلين 2023، أكبر وفد رياضي في تاريخ المشاركات السعودية بهذه الدورة؛ حيث يشارك الرياضيون السعوديون في (15) لعبةً مختلفة، من خلال (85) رياضيًّا ورياضيةً في ألعاب (كرة اليد، كرة السلة، الجودو، البولينج، كرة القدم، الفروسية، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، البوتشي، ألعاب القوى، كرة الطائرة الشاطئية، الدراجات، رفع الأثقال، كرة الطاولة، السباحة).