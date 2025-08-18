"هيئة المنافسة" تطلق حملتها التوعوية عن الزي المدرسي ومخالفاته

وتسعى الحملة إلى مواجهة الممارسات التي قد تضر بالسوق مثل إلزام المستهلك بالشراء من مورد واحد أو وضع مواصفات تعجيزية تقصي الموردين الآخرين أو الترويج بمعلومات مضللة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعد مخالفة للنظام وتستوجب التبليغ عبر قنوات الهيئة الرسمية.