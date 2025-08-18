"هيئة المنافسة" تطلق حملتها التوعوية عن الزي المدرسي ومخالفاته

أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملتها التوعوية السنوية بعنوان "زيك حقك"، التي تهدف إلى رفع الوعي لدى أولياء الأمور والطلاب والموردين بسبل تعزيز المنافسة في سوق الزي المدرسي، وتأكيد أهمية المنافسة العادلة في توفير خيارات متعددة وبأسعار مناسبة.
وتسعى الحملة إلى مواجهة الممارسات التي قد تضر بالسوق مثل إلزام المستهلك بالشراء من مورد واحد أو وضع مواصفات تعجيزية تقصي الموردين الآخرين أو الترويج بمعلومات مضللة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تعد مخالفة للنظام وتستوجب التبليغ عبر قنوات الهيئة الرسمية.
وتتضمن الحملة رسائل توعوية عبر المنصات الرقمية ووسائل الإعلام إضافة إلى فيديوهات قصيرة وإنفوغرافيك يوضح سبل امتثال المدارس فيما تصدره الهيئة وآلية الإبلاغ عن المخالفات في سوق الزي المدرسي إن وجدت.
واختتمت الهيئة بتأكيد التزامها بحماية المنافسة العادلة في مختلف الأسواق، داعية أولياء الأمور والمستهلكين إلى المشاركة في إنجاح الحملة من خلال الوعي والإبلاغ عن أي مخالفات تمس حقهم في الاختيار.