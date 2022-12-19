"الأرصاد": سماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من غرب وجنوب غرب المملكة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون على الجزء الجنوبي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.