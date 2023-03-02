"إغاثي الملك سلمان" يقدّم 6 أطنان من السلال الغذائية لمتضرري الزلزال في حلب

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, توزيع المواد الإغاثية المتنوعة لمتضرري الزلزال في بلدة جنديرس بمدينة عفرين التابعة لمحافظة حلب بسوريا.
وتم توزيع 6 أطنان, و848 كيلو غرامًا من السلال الغذائية, و69 حقيبة إيوائية, و69 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 98 بطانية، استفاد منها 364 فردًا بواقع 69 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة.