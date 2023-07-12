على أرض اليابان.. المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز دولية

وقدمت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا الإنجاز الوطني الجديد، الذي تحقق في ظل دعم القيادة لأبناء الوطن، الذي أثمر تميزاً بين الدول المتقدمة في المحافل الدولية، كما هنأت الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم وإدارات التعليم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.