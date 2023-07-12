على أرض اليابان.. المنتخب السعودي للرياضيات يحصد 6 جوائز دولية

حقق المنتخب السعودي للرياضيات ممثلاً في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، إنجازاً في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2023 (IMO) في نسخته الـ 64 والمقام في دولة اليابان خلال الفترة من 3 إلى 13 يوليو الجاري، بحصده 6 جوائز (فضية و3 برونزيات وشهادتي تقدير) من بين 623 طالباً وطالبة، يمثلون 112 دولة.
وفاز الطالب هادي العيثان من إدارة تعليم الأحساء بميدالية فضية، فيما حصد الطالب علي الرمضان من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب مهدي البيك من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، والطالب معاذ القحطاني من تعليم الشرقية ميدالية برونزية، بينما حصل الطالب إياد القطري من تعليم الشرقية على شهادة تقدير، والطالب عبدالرحمن نصيف من تعليم المدينة المنورة شهادة تقدير.
وقدمت الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتورة آمال الهزاع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذا الإنجاز الوطني الجديد، الذي تحقق في ظل دعم القيادة لأبناء الوطن، الذي أثمر تميزاً بين الدول المتقدمة في المحافل الدولية، كما هنأت الطلاب وأسرهم ومدارسهم ومعلميهم وإدارات التعليم، على ما تحقق من إنجاز، متمنيةً لهم المزيد من التوفيق والنجاح.
ولفتت إلى أن فوزهم في هذه المسابقة العالمية العريقة مصدر فخر للوطن أجمع, مقدمة الشكر لوزير التعليم يوسف البنيان على دعمه الكبير والمتواصل لموهبة ولأبنائه الموهوبين والموهوبات من طلاب التعليم العام، وحرصه على توفيره كل الوسائل والإمكانات اللازمة لإنجاح الشراكة المثمرة بين الوزارة وموهبة، ونقلها إلى آفاق أرحب من أجل تمكين الموهوبين السعوديين واعتلائهم منصات التتويج.
وأشارت الدكتورة الهزاع إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، الذي يقام بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرةً مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية، تقدمها "موهبة" والوزارة للطلبة الموهوبين سنوياً، في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل، تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.
وأكدت أن الطلاب في برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية وبشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم يمرون بتدريب مكثف، بمعدل يزيد عن 1000 ساعة سنوياً محلياً ودولياً بالمسار العلمي الذي يختاره الطالب، على أيدي نخبة من المدربين المحليين وخبراء أولمبياد دوليين، وبدعم من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الأميرة نورة، وجامعة الملك سعود.
وذكرت أن تفوق الطلاب السعوديين على طلاب وطالبات من عدة دول متقدمة وذات باع طويل في مسابقات الرياضيات الدولي، يؤكد صحة النهج الذي تنتهجه موهبة ووزارة التعليم لإعداد وتأهيل وتمكين الموهوبين السعوديين.
وأكدت أن هذا الإنجاز الوطني العالمي ثمرة توجيه ودعم القيادة والتي توفر دائماً مخرجات تعليم عالية الجودة، وتدعم أبناءها الطلبة في جميع المحافل والمسابقات.
وبينت الدكتورة الهزاع أن أولمبياد الرياضيات الدولي من أكثر المسابقات الدولية عراقة وصعوبة، ومحط أنظار الجامعات المرموقة كافة لاستقطاب الطلاب المشاركين فيها، بوصفهم من الأفضل قدرة على تحديد الأنماط، وحل المسائل بشكل منطقي، والتعامل مع علم الإحصاء، ونظرية الاحتمالات، ومجموعات كبيرة من البيانات لرؤية المستقبل، وبهذا الإنجاز رفعت المملكة العربية السعودية رصيدها من الجوائز في أولمبياد الرياضيات الدولي إلى 52 جائزة و18 شهادة تقدير.