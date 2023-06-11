"الفلك الدولي": الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى في أغلبية الدول

وفي الرياض، يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة، وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة، وفي القاهرة، يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة، وفي الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة، والرؤية في كل من: الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج إلى سماء صافية جداً لتمكن الرؤية.