الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا تحتفل مع طلابها بيوم التأسيس

وقالت الملحق الثقافي في أيرلندا الدكتوره فهدة آل الشيخ، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى اليوم تشهد المملكة عن كل يوم تقدماً ملحوظًا في شتى المجالات، وفي نمو اقتصادها تحت حكم آل سعود، إلى أن وصلنا الآن في عهد الحزم والعزم، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحت رؤية سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود 2030.