الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا تحتفل مع طلابها بيوم التأسيس

تحت رعاية سفير خادم الحرمين الشريفين، "نايل بن أحمد الجبير"، والملحق الثقافي الدكتوره "فهده آل الشيخ"، نظمت الملحقية الثقافية السعودية لدى أيرلندا في مقرها، حفلاً بيوم التأسيس، وبمشاركة النادي الطلابي السعودي، حيث أقيمت خلاله عدد من الفعاليات الخاصة بهذه المناسبة، حضر الحفل قرابة 200 من الطلبة السعوديين الدارسين بمختلف الجامعات الإيرلندية وذويهم، ومنسوبي السفارة والملحقية.
وقالت الملحق الثقافي في أيرلندا الدكتوره فهدة آل الشيخ، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى اليوم تشهد المملكة عن كل يوم تقدماً ملحوظًا في شتى المجالات، وفي نمو اقتصادها تحت حكم آل سعود، إلى أن وصلنا الآن في عهد الحزم والعزم، سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتحت رؤية سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود 2030.
وشكرت الملحق الثقافي معالي وزير التعليم يوسف البنيان، ونائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور محمد السديري على دعمهما اللامحدود لخدمة الطلبة السعوديين، وتوفير بيئة علمية لهم ليعودوا إلى أرض الوطن محملين بالعلم والشهادات العلمية، التي تعينهم في خدمة ونماء المملكة.