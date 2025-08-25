أمين منطقة الرياض يُطلق وجهة "الربى" أحدث وجهات NHC شرق الرياض

وأكد البطي أن "وجهة الربى" تنضم اليوم إلى محفظة مشاريع NHC النوعية في الرياض، والتي بلغ إجمالي قيمة الاستثمار فيها حتى عام 2025 أكثر من 146 مليار، لتكون علامة فارقة جديدة في مشهد النمو الحضري، بما يواكب تطلعات المملكة الطموحة ويرسخ مكانة NHC كأكبر مطور عقاري في المنطقة عبر ما تطوره وتنفذه من وجهات عمرانية حديثة ومجتمعات سكنية مليئة بالحياة، تمنح فرصًا واعدة للعيش والاستثمار.