بالفيديو.. "منصور الدهام" شاب ضرير يكشف تفاصيل حياته اليومية: أستمتع بقيادة السيارة وأنسى همومي مع طفلتين

وأردف الشاب الضرير: "أقضي يومي طبيعي جدًا، بل باستمتاع أذهب مع أسرتي إلى الممشى والتنزه في البر، كما أنني أقود السيارة، وأستمتع بقيادتها، والتقي أصدقائي من المكفوفين والمبصرين، وأقضي معها أوقاتًا ممتعة، وأستخدم -مثل أي شخص آخر مبصر- وسائل التواصل الاجتماعي".