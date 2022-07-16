"الشنبري" لـ"سبق": مصالح السعودية وواشنطن قوية والاستثمارات بلغت 19.3 مليارًا

اتباع الرياض سياسة "النهج المتوازن" في جميع علاقاتها السياسية والاقتصادية والبيئية وغيرها؛ هو ما أكده سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، الذي أشار إلى اتباع نهج الاقتصاد الدائري للكربون، بما يتوافق مع خططها التنموية، وتمكين تنوعها الاقتصادي، دون التأثير على النمو وسلاسل الإمداد.