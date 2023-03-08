"الشؤون الإسلامية" تُكمل استعداداتها لانطلاق التصفيات النهائية لمسابقة جائزة خادم الحرمين لحفظ القرآن

وأكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن المسابقة من مَعالم التنافس الشريف بين أبناء الوطن في حفظ كتاب الله الكريم وتلاوته وتفسيره، وتأتي تجسيدًا للجهود التي تقوم بها المملكة للعناية بالقرآن الكريم وحفظته، وتحظى بدعم واهتمام من قِبَل خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وبإشراف ومتابعة من قِبَل الوزارة.