"تعليم الرياض": يحق لمدراء ووكلاء المدارس ممن أكمل 6 سنوات حذف طلبات النقل

وكان قد ورد في الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة النقل الداخلي لمديري ومديرات المدارس ووكلاء ووكيلات المدارس، أنه يُنقل من أمضى 6 سنوات من مدرسته من الإدارة المدرسية، ويحق للجنة الادارة المدرسية استثناء من تراه المصلحة التعليمية.