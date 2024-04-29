"تعليم الرياض": يحق لمدراء ووكلاء المدارس ممن أكمل 6 سنوات حذف طلبات النقل

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى إبلاغ مدراء ووكلاء المدارس ممن أكملوا 6 سنوات في مدارسهم بإمكانية حذف طلبات النقل من نظام نور لمن يرغب البقاء في مدرسته قبل إغلاق النظام يوم الخميس المقبل 23 شوال الجاري.
يأتي ذلك تماشيًا مع أهداف مشروع التقويم المدرسي بنوعيه (الذاتي والخارجي) والاعتماد المدرسي والتي تتطلب الاستقرار في إدارات المدارس للعام الدراسي المقبل 1446هـ.
وكان قد ورد في الحالات التي تنطبق عليها ضوابط حركة النقل الداخلي لمديري ومديرات المدارس ووكلاء ووكيلات المدارس، أنه يُنقل من أمضى 6 سنوات من مدرسته من الإدارة المدرسية، ويحق للجنة الادارة المدرسية استثناء من تراه المصلحة التعليمية.