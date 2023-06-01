"الحصيني": يونيو هو بداية فصل الصيف فعليًّا و21 و22 منه فلكيًّا.. هذه خصائصه

ويحدث في نفس الشهر أيضًا -وفق الحصيني- حر الانصراف وبداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالًا ناحية الجنوب، وفي الثلث الأخير منه طباخ اللون، ويبدأ فيه تَلَوّن طالع بواكير النخل، وينتهي فيه قصر الليل، ويتوقف 3 أيام، ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار وتقل فيه الأمطار إلا ما شاء الله.