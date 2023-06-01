"الحصيني": يونيو هو بداية فصل الصيف فعليًّا و21 و22 منه فلكيًّا.. هذه خصائصه

قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني: إن اليوم هو أول أيام شهر يونيو الشهر السادس في العام الميلادي.
ولفت الحصيني إلى أن من خصائص هذا الشهر أن عدد أيامه 30 يومًا، ويوافق هذا العام ثلثي شهر ذي القعدة والثلث الأول من ذي الحجة تقريبًا 1444هـ، ويسمى في العراق وبلاد الشام "حزيران"، ويعتبر من أشهُر الصيف في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.
وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر، في هذا الشهر بداية فصل الصيف فعليًّا بدخول أول طوالع الصيف في اليوم السابع منه وفي 21 و22 منه بداية فصل الصيف فلكيًّا بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان.
ويحدث في نفس الشهر أيضًا -وفق الحصيني- حر الانصراف وبداية اشتداد الحر بعد انصراف الشمس عن تعامدها على مدار السرطان في عودتها من أقصى ميلان لها شمالًا ناحية الجنوب، وفي الثلث الأخير منه طباخ اللون، ويبدأ فيه تَلَوّن طالع بواكير النخل، وينتهي فيه قصر الليل، ويتوقف 3 أيام، ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار وتقل فيه الأمطار إلا ما شاء الله.
وأكمل الحصيني: يوافق دخول يونيو هذا العام حالة ممطرة وهي #الحالة_الممطرة_السابعة_عشر والله أعلم.