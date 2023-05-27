خطاب من "التعليم" لمسؤوليها بالمناطق: قيّموا سلبيات وإيجابيات الفصول الـ3

وجاء نص خطاب الوكالة الموجه لمديري التعليم في المناطق والمحافظات: "انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على متابعة التطورات المستهدفة من مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في منظومة التعليم العام، والتي تتضمن مبادرة تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية؛ تسعى وكالة التخطيط والتطوير لتنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام، والذي يهدف إلى بناء مصفوفة الإيجابيات والسلبيات والتحديات والمخاطر للنظام الثلثي".