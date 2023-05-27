خطاب من "التعليم" لمسؤوليها بالمناطق: قيّموا سلبيات وإيجابيات الفصول الـ3

طلبت وزارة التعليم -ممثلة في وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير- من مديري التعليم ومساعديهم في المناطق والمحافظات ومديري المكاتب ومساعديهم، تقييم الفصول الثلاثة، من خلال رصد الإيجابيات والسلبيات لتلك الفصول خلال عامي ١٤٤٣/ ١٤٤٤هـ؛ مُبَيّنة أنها تسعى إلى تنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام.
وخاطبت وكالة الوزارة، الإدارات العامة للتعليم بالمناطق وإدارات التعليم في المحافظات؛ من أجل الاستماع وإجراء المقابلات مع أصحاب العلاقة من مديري التعليم فيها والمساعدين ومديري المكاتب ومساعديهم؛ وذلك حتى تقوم وكالة الوزارة للتخطيط والتطوير ببناء مصفوفة السلبيات والإيجابيات والمخاطر والتحديات للنظام الثلثي، وقياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي، من تنفيذ نظام الفصول الدراسية الثلاثة وتقييمها خلال العامين الدراسيين ١٤٤٣ و١٤٤٤هـ.
وجاء نص خطاب الوكالة الموجه لمديري التعليم في المناطق والمحافظات: "انطلاقًا من حرص وزارة التعليم على متابعة التطورات المستهدفة من مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في منظومة التعليم العام، والتي تتضمن مبادرة تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية؛ تسعى وكالة التخطيط والتطوير لتنفيذ مشروع تقييمي تتبعي مرحلي لتقييم تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة في منظومة التعليم العام، والذي يهدف إلى بناء مصفوفة الإيجابيات والسلبيات والتحديات والمخاطر للنظام الثلثي".
وتابعت: "ويُعد قياس الأثر التعليمي والاقتصادي والاجتماعي من تنفيذ الفصول الدراسية الثلاثة وتقييمه خلال العامين الدراسيين ١٤٤٣ و١٤٤٤هـ أحد أنشطة المشروع ومن مخرجاته؛ حيث يتطلب جمع البيانات والاستماع لأصحاب العلاقة عن طريق إجراء المقابلات، ولكونكم أحد المعنيين بهذا التحول".
وأكملت: "نأمل بالتُكَرّم بتخصيص جزء من وقتكم بالإضافة إلى مساعديكم وعينة مختارة من مديري مكاتب التعليم ومساعديهم، لإجراء المقابلة".