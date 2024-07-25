خلال لقاء في الرياض.. "صندوق الشهداء" يعرّف مستفيديه بالبرامج التي يقدمها

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس الأول بمدينة الرياض، باستضافة جامعة اليمامة وتنظيم الصندوق، وهدَفَ اللقاء إلى تعريف مستفيدي الصندوق بكل البرامج المقدمة، من خلال توفير أركان مخصصة لكل برنامج لضمان الاستفادة القصوى لكل مستفيد، وشملت تلك الأركان برامج السكن والصحة، وبرامج التدريب والتعليم، والبرامج الدينية، وبرامج جودة الحياة، وبرامج دعم التوظيف والإرشاد المهني؛ حيث أجاب فريق الصندوق المختص على استفسارات المستفيدين وأسئلتهم بوضوح؛ مما أسهم في توجيههم بشكل أفضل للاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة.