خلال لقاء في الرياض.. "صندوق الشهداء" يعرّف مستفيديه بالبرامج التي يقدمها

استعرض صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، أبرز البرامج والخدمات المقدمة، بحضور مستفيديه من أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بمنطقة الرياض.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد أمس الأول بمدينة الرياض، باستضافة جامعة اليمامة وتنظيم الصندوق، وهدَفَ اللقاء إلى تعريف مستفيدي الصندوق بكل البرامج المقدمة، من خلال توفير أركان مخصصة لكل برنامج لضمان الاستفادة القصوى لكل مستفيد، وشملت تلك الأركان برامج السكن والصحة، وبرامج التدريب والتعليم، والبرامج الدينية، وبرامج جودة الحياة، وبرامج دعم التوظيف والإرشاد المهني؛ حيث أجاب فريق الصندوق المختص على استفسارات المستفيدين وأسئلتهم بوضوح؛ مما أسهم في توجيههم بشكل أفضل للاستفادة من البرامج والخدمات المتاحة.
وناقش اللقاءُ طريقةَ التسجيل في منصة شهم المخصصة للمستفيدين، وكيفية الاستفادة منها، وآليات التقديم بحسب الضوابط والشروط المحددة.
يُذكر أن الصندوق يسعى من خلال سلسلة هذه اللقاءات إلى الوصول لأكبر شريحة من المستفيدين، وتعريفهم بالبرامج والخدمات، وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وتلبية احتياجاتهم؛ حيث يحرص على إقامتها في عدة مناطق؛ إذ تم عقد لقاءات سابقة في مدن مختلفة من مناطق المملكة.