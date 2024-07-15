المملكة تنظم مؤتمرًا دوليًّا بمناسبة مرور 30 عامًا على بدء برنامج التوائم الملتصقة

ويُعَد المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة فريدًا من نوعه ولأول مرة يحدث في العالم، وهو يُعنَى بحالات التوأم الملتصقة، وتجربة المملكة الرائدة في هذا المجال التي انطلقت منذ العام 1990م عبر البرنامج السعودي للتوائم الملتصقة، واستمرت نجاحاته على مدى 34 عامًا، تم خلالها إجراء 61 عملية فصل ناجحة، والتقييم الطبي 139 حالة من 26 دولة.