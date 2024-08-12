مجمع الدكتور سليمان الحبيب بالعليا يُعيد القدرة على المشي لثمانينية تعاني من مرض "نادر" سبّب لها خللًا بالأعصاب الحركية والحسية

وأشار إلى أن نتائج الفحوصات أكدت أن المريضة مصابة بمرض نادر جدًّا يُعرف باسم " شاركوت ماري توث"، وهو عبارة عن مجموعة من الاضطرابات الوراثية التي تسبب خللًا في الأعصاب الحسية والحركية للمريضة خاصة في منطقة الأقدام، بالإضافة إلى خشونة في الركبة اليمنى؛ حيث تم وضع خطة علاجية تقتضي أولًا عمل تأهيل طبي للمريضة قبل التدخل الجراحي؛ وذلك من خلال طلب "أحذية خاصة" للقدمين؛ لمساعدتها في الحركة وإعادة توازنها الطبيعي أثناء المشي.