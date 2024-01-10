إشادة أمريكية بجهود السعودية في مكافحة الإرهاب وتمويله خلال 2022م

وتطرّقت الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي عن مكافحة الإرهاب لعام 2022م، إلى الدور الفعّال للمملكة على الصعيدين الدولي والإقليمي في دعم المبادرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله، ونبذ التطرف وخطاباته، وذلك من خلال مشاركة المملكة في عضوية عدد من المنظمات كـ"مجموعة العشرين - المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب - مجلس التعاون الخليجي - منظمة التعاون الإسلامي العسكري - مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب - التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب".