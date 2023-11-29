بمهرجان رش "فن الجداريات".. أنامل السبعينيات تلوِّن رسومات الأجيال الجديدة

وبأنامل السبعينيات، نفَّذ الفنان فيوتيورا أعماله على مَرّ السنوات في شوارع نيويورك، التي تُعدُّ من أولى المدن التي برز فيها فن الجرافيتي، وانعكست خبرته الطويلة على مفهوم الحاضرين بفن الجداريات؛ إذ استطاع المشاركون في المهرجان تلوين رسوماتهم من ذلك المنظور، الذي يُعدُّ نموذجًا للأعمال الفنية الجدارية خلال العقود الماضية؛ ما أسهم في تعزيز مفهوم التبادل الفني، والتعاون، والمشاركة بين أصحاب المواهب الفنية والإبداعية في المهرجان، الذي يمثل بيئة حاضنة لاستكشاف فن الجداريات، وخلق الوعي تجاه آثاره ومميزاته.