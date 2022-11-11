الهيئة الملكية لمحافظة العلا تطلق مشروع تفعيل أبرز المواقع التراثية في تيماء

ويعود تاريخ "معبد صلم القديم" إلى القرن السادس قبل الميلاد، وهو عبارة عن مبنى حجري يطل على بحيرة قديمة، فيما يقع "بئر هداج" في وسط الواحة، وقد كان يخدم قديماً أعداداً كبيرة من السكان والمسافرين، كما تم ترميم قصر الرمان الذي يعود بناؤه إلى عام 1919 وسمي على اسم حاكم تيماء في ذلك الوقت.