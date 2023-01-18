تخريج 211 مجندة بمركز تدريب القدرات النسائي بمديرية السجون

وتلقّت الخريجات المهارات الميدانية والعلوم الأمنية، التي تؤهلهن للعمل بكفاءة في ميادين العمل الميداني والأمني، وقدمن عرضًا عسكريًا، اشتمل على الفرضيات والمهارات العسكرية المكتسبة خلال فترة التدريب.