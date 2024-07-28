حتى لا يتمّ فصل السعوديين.. "الشنيبر" يطالب بـ"عقد عمل محدّد المدّة" يحفظ حقوق طرفَي العقد

ويرصد "الشنيبر" عيوب عقد عمل "غير محدّد المدة"، ويقول: "شخصيًّا أنا ضد ممارسة وجود عقد عمل "غير محدد المدة"، أو عقد يتحوّل بعد فترة معينة من محدّد المدة لغير محدد المدة، وذلك يرجع لعدة عوامل تتعلّق بالأثر الاقتصادي على سوق العمل؛ ومنها على سبيل المثال أن وجود هذا العقد يعتبر عاملًا رئيسًا في تقليل التنافس بين العاملين؛ مما يؤدّي لتدنّي الإنتاجية والجودة في العمل، بالإضافة لذلك لن نجد أي تحسين فعليّ في انخفاض معدلات البطالة، ولن نجد تفرقة بين العاطل والمُعطل، خاصة أننا نعمل على إصلاحات جذرية في سوق العمل.. إضافة لذلك: وجود هذا النوع من العقود يعني ضعف الحماية للطرفين ويؤدي لعدم الاستقرار؛ حيث يمكن للطرفين إنهاء العقد في أي وقت؛ مما يزيد من عدم الاستقرار، سواء لدى العامل أو صاحب العمل، وله تأثير سلبي على التخطيط المستقبلي للطرفين بسبب عدم الاستقرار، ويزيد من تقلبات السوق من خلال استغلاله بطريقة خاطئة من بعض أصحاب العمل، وأيضًا قد يؤثّر سلبًا على الاستقرار المالي للأفراد وقدرتهم على التخطيط للمستقبل بشكل فعال".