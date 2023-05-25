"القصبي" عن الدورة الـ5 لمجلس التنسيق السعودي العراقي: تأكيد على متانة العلاقات الأخوية

قال وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي: إن انعقاد الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم في جدة بمشاركة الوزراء من الجانبين، هو تأكيد على متانة العلاقات الأخوية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، تجسيدًا لرؤية البلدين والشعبين الشقيقين.