"القصبي" عن الدورة الـ5 لمجلس التنسيق السعودي العراقي: تأكيد على متانة العلاقات الأخوية

قال وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي: إن انعقاد الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي اليوم في جدة بمشاركة الوزراء من الجانبين، هو تأكيد على متانة العلاقات الأخوية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، تجسيدًا لرؤية البلدين والشعبين الشقيقين.
وانطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي صباح اليوم بجدة؛ حيث شملت الجلسة الكلمة الافتتاحية لملتقى الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي د.محمد تميم، ووزير التجارة د.ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك والشركة السعودية العراقية للاستثمار وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.
يشار إلى أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند إلى قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف.
ووصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق إلى 5.7 مليارات ريال عام 2022؛ محققًا نموًّا بنسبة 50%، وساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%.