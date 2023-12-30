المركز الوطني للأرصاد: فصل الشتاء الحالي الأعلى في معدلاته المطرية على مناطق السعودية

أوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرصًا متفاوتة لهطول الأمطار هذا الشتاء إذا ما نظرنا إلى التقرير المناخي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، الذي أشار إلى أن فصل الشتاء الحالي قد يكون أعلى في معدلاته المطرية، وقد يكون دافئًا نسبيًّا في برودة الأجواء.
وقال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، عبر قناة الإخبارية: هذا ما نلاحظه الآن في عدد من مناطق السعودية، خاصة المناطق الوسطى التي شهدت أمطارًا، وصلت إلى غزيرة، وتساقُط البَرَد. وهذه الحالة قد تستمر معنا للأيام القادمة.
وأشار "القحطاني" إلى أن المركز الوطني للأرصاد سيُصدر تقارير متلاحقة مع متابعة آنية للظواهر الجوية المحتملة التي تؤثر على مناطق السعودية، لافتًا إلى أن الجهات الحكومية، ومنها الدفاع المدني، تتعامل بشكل مباشر مع الحالات المطرية.