المركز الوطني للأرصاد: فصل الشتاء الحالي الأعلى في معدلاته المطرية على مناطق السعودية

أوضح حسين القحطاني، المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن هناك فرصًا متفاوتة لهطول الأمطار هذا الشتاء إذا ما نظرنا إلى التقرير المناخي الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، الذي أشار إلى أن فصل الشتاء الحالي قد يكون أعلى في معدلاته المطرية، وقد يكون دافئًا نسبيًّا في برودة الأجواء.