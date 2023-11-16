تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتجاوز نصف مليار ريال

تجاوز مجموعُ التبرعات التي جمعتها منصة "ساهم" ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ أكثرَ من نصف مليار ريال حتى الآن، فيما تجاوز عددُ المتبرعين المشاركين في الحملة "800" ألف متبرع.