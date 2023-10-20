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مباحثات بين ولي العهد ورئيس وزراء فيتنام تركز على سبل تطوير علاقات البلدين

اللقاء جاء على هامش استضافة المملكة للقمة الخليجية مع دول رابطة الآسيان
مباحثات بين ولي العهد ورئيس وزراء فيتنام تركز على سبل تطوير علاقات البلدين

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، فام مينه تشينه رئيس وزراء فيتنام الاشتراكية، وذلك على هامش انعقاد قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان.

وتضمن اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وحضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية والوفد الرسمي لرئيس وزراء فيتنام.

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