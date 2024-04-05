القيادة تهنئ ميريام سبيتيري ديبونو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لمالطا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية مالطا.