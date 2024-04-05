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القيادة تهنئ ميريام سبيتيري ديبونو بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لمالطا

تمنت لها التوفيق والسداد وللشعب الصديق المزيد من التقدم والازدهار
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية مالطا.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيسة ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة أدائها اليمين الدستورية رئيسة لجمهورية مالطا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والرقي.

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