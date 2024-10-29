عوالم غامضة في انتظار زوار موسم الرياض.. عبر تجارب "البوليفارد وورلد"

أما في منطقة إيطاليا، فيستقبل فندق دراكولا زواره بديكور إيطالي يغمر المكان في أجواء داكنة، حيث تبدأ التجربة داخل مصعد مسكون، يشعر الزوار حينها بأن شيئًا غريبًا يحدث، وفي الممرات، تبدو الجدران مغطاة بطلاء لزج، فيما تتحرك الستائر والأثاث بشكل غامض في غرف النوم، تأتي المفاجأة الأكبر في غرفة التوابيت، حيث يحصل الزوار على فرصة تجربة النوم داخل توابيت خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفندق غرفة طعام تشبه مشهدًا سينمائيًا، مرعبًا، وتستغرق التجربة 8 إلى 10 دقائق.