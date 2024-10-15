القوات البحرية تُنظِّم الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث نوفمبر المقبل

وسيناقش الملتقى الاتجاهات والتهديدات للأمن البحري في عصر الذكاء الاصطناعي وطرق التعامل معها، بحضور ومشاركة رواد البحرية من جميع دول العالم في المجال العسكري والعلمي والتقني، وعدد من المسؤولين الحكوميين، ورؤساء الشركات البحرية، إلى جانب الهيئات التنظيمية التي تؤدي دورًا محوريًا في تشكيل السياسات والمعايير البحرية.