ضبط 400 كجم من اللحوم مجهولة المصدر بمنزل سكني في تبوك

تمكنت الفرق الرقابية في أمانة منطقة تبوك، ممثلة في وكالة التراخيص والامتثال، من ضبط منزل سكني في أحد أحياء المدينة، يستخدمه عدد من العمالة لتخزين نحو 400 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، استعدادا لتوزيعها على عدد من المطاعم المحلية.