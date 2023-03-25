"أمانة الرياض" تبدأ أعمال تطوير وتأهيل "طريق الجنادرية"

بدأت أمانة منطقة الرياض وضمن إستراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بجودة الطرق، أعمال تطوير وتأهيل طريق الجنادرية.
وأوضحت الأمانة أن هناك 8 عناصر تضمنها المشروع لتسهيل حركة وتنقل السكان ورفع مستوى السلامة المرورية.
ولفتت إلى أن سيجري تنفيذ طريق للخدمة بطول 7600م شمالاً وجنوباً، وتنفيذ أعمال سفلته بمساحة تبلغ 184 ألف م2 وأعمال دهانات أرضية بطول 72.450م.
وتابعت، أنه ستتم تهيئة أرصفة بطول 25.390 متراً طولياً، و21 مدخلاً لربط حيي البيان والرمال بطريق الجنادرية وتركيب 78 لوحة طريق قياسية، و68 عمود إنارة وتنفيذ تقاطعَيْن بإشارات ضوئية كمداخل رئيسة لحيي البيان والرمال.