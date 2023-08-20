أبرزها قلة الأخطاء بالفواتير.. "المرواني": 4 خدمات تطورت كثيرًا في شركة المياه

وفي مقاله "المياه.. النقد والتصحيح" بصحيفة "المدينة"، يقول "المرواني": "لا شك أن الماء نعمة كبرى من الله، يجب المحافظة عليها، وعدم الإسراف بها، وعدم ترك مسببات تسرُّب الماء في كل الأحوال، حتى وإن لم تكن تدفع فاتورة الماء بالبيت، أو بالعمل، أو بالاستراحة.. الدولة تتكبَّد ميزانيات ضخمة من أجل توفير قطرة ماء حلوة تصل إليك في شتى أنحاء الوطن، ومشروع تحلية مياه البحر مشروع عظيم، تمدَّد حتى أصبح يصل لكل مكان في الوطن؛ من أجل أن ترتوي أنتَ أيها المواطن والمقيم، وتنعم بنعمة الماء، الذي هو أساس الحياة.. يقول الله تبارك وتعالى: {وجعلنا من الماء كل شيء حي}.. روى الإمام أحمد بن عبدالله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ بسعد وهو يتوضأ، فقال له: "لا تُسرف"، فقال: يا رسول الله، أوَفِي الماء إسراف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهرٍ جار"، وفي الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: "وقلة الماء من أحكام الغسل سنّة، والسرف منه غلو وبدعة".