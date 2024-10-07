انطلاق المؤتمر الدولي للمحاكاة في التمريض بعسير

وأكد أن لهذه الكليات المميزة أثرها البالغ في تزويد المؤسسات الوطنية بالكوادر المميزة، بالإضافة إلى ممارسة أدوار البحث العلمي وخدمة المجتمع، وضمن هذه الجهود يأتي المؤتمر الدولي للمحاكاة في التمريض، الذي يُعد إسهامًا علميًّا مهمًّا عملت عليه الكلية منذ وقت مبكر بمشاركة خبراء ومختصين دوليين، لتمكين العاملين والدارسين في مجال التمريض.