انطلاق المؤتمر الدولي للمحاكاة في التمريض بعسير

أطلقت جامعة الملك خالد، ممثلةً في كلية التمريض بأبها، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي "المحاكاة في التمريض" بنسخته الأولى بمنطقة عسير، في مركز المعارض والمؤتمرات بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
ويستمر المؤتمر على مدى يومين، بحضور رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ووكلاء الجامعة، وعمداء الكليات والعمادات، وبمشاركة خبراء ومختصين دوليين، وطلاب وطالبات الكلية.
ويهدف إلى تعزيز التعليم والتدريب في تخصص التمريض من خلال محاكاة واقعية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، في تطوير التعليم والرعاية الصحية.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم: إن التعليم والتدريب المتطور هما الأساس الحقيقي لبناء مستقبل مشرق لبلدنا العزيز.
وأوضح أن المؤتمر الدولي للمحاكاة في التمريض يأتي في إطار سعي الجامعة المستمر لتحقيق التميز في التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز قدرات كوادرها الأكاديمية والمهنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشار إلى أن تعزيز التعليم الصحي وتطوير المهارات السريرية، يعدّ من أولويات الجامعة لتحقيق أمن صحي مستدام وخدمة مجتمعية متميزة.
وأضاف "ابن دعجم" أن كلية التمريض بأبها هي واحدة من منظومة كليات التمريض بجامعة الملك خالد، التي تؤدي دورًا بارزًا في هذا الاتجاه، ولها حضورها الفاعل وعطاؤها البنّاء سواءً في الجانب التعليمي أو الجانب البحثي أو خدمة المجتمع.
وأكد أن لهذه الكليات المميزة أثرها البالغ في تزويد المؤسسات الوطنية بالكوادر المميزة، بالإضافة إلى ممارسة أدوار البحث العلمي وخدمة المجتمع، وضمن هذه الجهود يأتي المؤتمر الدولي للمحاكاة في التمريض، الذي يُعد إسهامًا علميًّا مهمًّا عملت عليه الكلية منذ وقت مبكر بمشاركة خبراء ومختصين دوليين، لتمكين العاملين والدارسين في مجال التمريض.
من جانبها، أوضحت عميدة كلية التمريض بأبها ورئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة عايدة سند القرني، أن الفعالية تهدف إلى تحسين المهارات السريرية من خلال توفير بيئة تعلم آمنة تعتمد على المحاكاة؛ ما يسهم في تعزيز تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات تعليمية جديدة لتحسين فعالية التدريب في التمريض.
وأضافت أن المؤتمر يستهدف طلاب التمريض والممارسين والمديرين والباحثين؛ لتعزيز مهاراتهم وتحديث معارفهم؛ ما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية.
وشهد المؤتمر حضور نخبة من الخبراء والمختصين البارزين الدوليين، للإسهام في إثراء المحتوى العلمي وتعزيز فرص التعلم والتفاعل بين المشاركين؛ حيث اشتمل المؤتمر على جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية حول تطبيقات المحاكاة في التمريض وتطوير المهارات وتعزيز جودة الرعاية الصحية، بمشاركة 8 متحدثين و166 مشاركًا في الفعاليات، إضافة إلى 10 جلسات علمية يعرض خلالها 27 ورقة علمية.
كما تضمن المؤتمر عرض فيلم يوضح استخدام الذكاء الاصطناعي في التمريض لتسليط الضوء على التقنيات الحديثة في الرعاية الصحية.
وفي ختام اليوم الأول، كرّم رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور حامد بن مجدوع القرني، المتحدثين والمشاركين تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم في إنجاح هذا الحدث العلمي.
يذكر أن المؤتمر يركز على توفير تجارب تعليمية تفاعلية ومحاكية للواقع، تُمكِّن الممارسين وطلاب التمريض من التعامل مع حالات مرضية معقدة بشكل واقعي وآمن، بما يسهم في الاستعداد لمواجهة التحديات الفعلية في بيئة العمل، وتحسين جودة الرعاية المقدمة.
كما يأتي هذا المؤتمر كأحد الإسهامات العلمية البارزة التي تعزز من مكانة جامعة الملك خالد كمنارة للبحث العلمي والتعليم في المنطقة، وكجزء من الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، في تطوير القطاع الصحي والتعليمي بالمملكة.