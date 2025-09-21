"الشؤون الإسلامية" تطلق ندوات "رسالة المسجد" لتعزيز اللحمة الوطنية تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95

بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أطلقت الوزارة ممثلةً في معهد الأئمة والخطباء مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 1447هـ سلسلة الندوات الوطنية لمنسوبي المساجد تحت عنوان "رسالة المسجد في تعزيز اللحمة الوطنية"، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ95.