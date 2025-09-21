"الشؤون الإسلامية" تطلق ندوات "رسالة المسجد" لتعزيز اللحمة الوطنية تزامنًا مع اليوم الوطني الـ95

بتوجيه من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أطلقت الوزارة ممثلةً في معهد الأئمة والخطباء مساء الأحد التاسع والعشرين من شهر ربيع الأول 1447هـ سلسلة الندوات الوطنية لمنسوبي المساجد تحت عنوان "رسالة المسجد في تعزيز اللحمة الوطنية"، وذلك تزامنًا مع احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ95.
وتستمر هذه الندوات على مدى ثلاثة أيام في مختلف مناطق المملكة، مستهدفة جميع منسوبي المساجد من خطباء وأئمة ومؤذنين ومراقبين ومراقبات، حيث تعقد الندوات حضورياً وعن بُعد بمشاركة نخبة من المشايخ والدعاة وأساتذة الجامعات.
وتتناول المحاور دور المسجد في بناء اللحمة الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء، وترسيخ المسؤولية الشرعية والوطنية لمنسوبي المساجد في الخطاب التوعوي والإرشادي.
وتهدف السلسلة إلى تعزيز القيم الوطنية وتأكيد وحدة الصف، عبر بيان مكانة المسجد في جمع الكلمة ونشر منهج الوسطية والاعتدال، ودعم الجهود الوطنية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر قيم الوسطية والعناية بالمساجد ومنسوبيها، بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.